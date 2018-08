Fogo de Monchique ameaça Silves e vento dificulta combate

Incêndio faz 32 feridos, um em estado grave. Chamas em Fóia e Silves preocupam autoridades

Sete meios aéreos e mais de 1.400 operacionais estavam pelas 10h00 desta quarta-feira a combater as chamas do incêndio na zona de Monchique, que entra no seu sexto dia de atividade, segundo informação da Proteção Civil.

De acordo com a página da internet da Proteção Civil, mais de 1.400 operacionais estão no terreno, apoiados por quase 450 viaturas e por sete meios aéreos.

O ponto da situação disponível na página da Proteção Civil indica que se regista "em todo o perímetro" do fogo fortes reativações que, associadas à intensidade do vento, "tomam de imediato grandes proporções".



De acordo com comunicado da 2.ª Comandante Operacional Nacional da ANPC, Patrícia Gaspar, o vento continua desfavorável o que poderá provocar reativações. As reativações estão no foco de preocupação das autoridades, bem como Silves e Fóia, os pontos mais críticos do incêndio.



Durante a noite, foram feitos "bons progressos" e esta manhã a situação está mais estável. A comandante operacional afirma ainda que esta quarta-feira chegará um reforço de Lisboa que irá concentrar-se nos maiores aglomerados populacionais.



Sobre se este será o dia do "tudo ou nada", a comandante afirma "que todos os dias são decisivos" e o dia de hoje não será exceção.



Fogo de Monchique já destruiu mais de 21.300 hectares

O incêndio que deflagrou na sexta-feira em Monchique já destruiu mais de 21.300 hectares, metade da área ardida na região em 2003, segundo o Sistema Europeu de Informação de Incêndios Florestais (EFFIS).



De acordo com os dados europeus, no incêndio que começou em Perna da Negra (Monchique) arderam cerca de 21.305 hectares, metade dos 41 mil que o fogo tinha destruído na mesma região em 2003 nos concelhos de Monchique, Portimão, Aljezur e Lagos.



O fogo de Monchique já destruiu quatro vezes mais do que a área ardida este ano até 15 de julho (5.327 hectares).



No ano passado, as chamas destruíram mais de 440 mil hectares, o pior ano de sempre em Portugal, segundo dados do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

181 pessoas mantêm-se deslocadas devido ao fogo em Monchique

O número de pessoas deslocadas devido ao incêndio que deflagrou na sexta-feira em Monchique é, esta quarta-feira de manhã, de 181, informou a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

Segundo a 2.ª comandante operacional nacional da ANPC, Patrícia Gaspar, que falava num 'briefing' em Monchique, o anterior balanço era de 230 pessoas deslocadas e a redução deve-se ao facto de alguns moradores terem ido para casas de familiares e de "estrangeiros que regressaram às suas origens".

O número de feridos deste fogo rural, que deflagrou na sexta-feira no concelho de Monchique e lavra também em Silves e Portimão (distrito de Faro), subiu para 32, um dos quais em estado grave, que se encontra em Lisboa.