Ministro do Planeamento assegura inexistência de duplicação de fundos no apoio

O ministro do Planeamento assegurou esta terça-feira que não existe duplicação na aplicação de fundos em projetos de reconstrução das áreas afetadas pelos incêndios de 2017, numa audição parlamentar pedida pelo PSD.

Nelson de Souza foi chamado à Comissão dos Assuntos Europeus pelo PSD, que queria saber como e onde têm sido utilizados os 50,6 milhões de euros (ME) atribuídos através do Fundo de Solidariedade da União Europeia (FSUC) para ajudar na reconstrução pelos incêndios de junho e de outubro de 2017, considerando que existe "falta de transparência" do Governo nesta utilização e levantando a questão de eventual duplicação na aplicação de fundos.

"Duplicação de fundos não há. Eu disse aqui que não há duplicação de fundos do Fundo de Emergência Municipal (FEM) com nenhum destes. Se houver, existirão linhas autónomas do FEM que não serão para danos decorrentes de incêndios", assegurou.