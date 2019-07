Eduardo Cabrita considera "irresponsável e alarmista" notícia sobre golas antifumo

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, disse esta sexta-feira que é "irresponsável e alamista" a notícia sobre as golas antifumo com material inflamável distribuídas no âmbito do programa "Aldeias Seguras".

O ministro sublinhou a importância do programa que está em curso em mais de 1.600 aldeias do país, assegurando que a distribuição das golas antifumo não põe em causa nem o projeto nem a segurança das pessoas.

Eduardo Cabrita recusou-se a responder sobre o objetivo da distribuição destas golas com material inflamável, bem como o que as populações devem fazer com elas, remetendo para o esclarecimento já feito pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).