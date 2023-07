Incêndios no Cadaval e em Silves mobilizam quase 750 bombeiros

Dois grandes incêndios, no Cadaval e em Silves, mobilizavam pelas 20h00 de quarta-feira 741 bombeiros. As chamas no Cadaval começaram pelas 13h50, a apenas 5 quilómetros do local onde na semana passada eclodiu outro grande fogo.“Foi em povoamento florestal e longe de casas”, disse fonte oficial da ANEPC. Pelas 22h00 de quarta-feira combatiam o fogo 492 operacionais.Chegou a ter 8 meios aéreos. “O vento ajudou a rápida progressão”, acrescentou a fonte da ANEPC.