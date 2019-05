Incêndios ‘pagos’ a 50 euros por dia

Os quase seis mil bombeiros que vão integrar o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR2019) vão receber 50 euros por dia, um valor que não teve qualquer alteração face ao ano passado, de acordo com a Diretiva Financeira esta segunda-feira divulgada pelo Ministério da Administração Interna.Em 2018, o valor tinha subido cinco euros face ao valor pago pelo Estado em 2017. Para os comandantes, que também não têm qualquer ‘aumento’ o valor fica nos 65 euros por dia.A maior mudança nas comparticipações pagas pelo Estado está nas refeições e nos combustíveis, que são entregues aos corpos de bombeiros.Cada almoço ou jantar passa a valer 7,5 euros (mais 50 cêntimos) e as quatro refeições complementares sobem para 2,20 euros (mais 40 cêntimos cada).Na prática são mais 23,8 euros por dia (mais 2,6 euros do que em 2018) que o Governo entrega às corporações que fornecem alimentação aos bombeiros durante o combate aos incêndios.A Diretiva, que segundo o Ministério da Administração Interna foi aprovada com "total acordo da Liga dos Bombeiros Portugueses", prevê ainda o aumento do valor de algumas comparticipações, alarga a tipologia de despesas comparticipadas e simplifica o acesso ao apoio financeiro.Quanto aos combustíveis, foi alterada a fórmula de cálculo para a comparticipação, uma antiga reivindicação da Liga dos Bombeiros.O valor passa a respeitar a média mensal da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).