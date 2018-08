Reaberta estrada municipal 501 interditada devido a fogo em Monchique

Situação do combate ao fogo na serra de Monchique, distrito de Faro, mantém-se praticamente inalterada.

Por Lusa | 05:23

A estrada municipal 501, que se encontrava interditada devido ao incêndio que lavra desde sexta-feira na serra de Monchique, foi este domingo reaberta, disse à Lusa fonte da GNR.



A mesma fonte acrescentou, por volta das 04h30, que a estrada nacional 266 continua fechada.



A situação do combate ao fogo na serra de Monchique, distrito de Faro, mantém-se praticamente inalterada.



A Perna da Negra, desde o início da madrugada, continua com duas frentes de fogo ativas e mobilizava, por volta das 05h00, 718 operacionais, apoiados por 177 meios terrestres, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.