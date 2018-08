Dois milhões de euros para recuperação de casas afetadas pelos incêndios de Monchique

Ministro do ambiente fez uma estimativa para as 32 habitações afetadas.

Por Lusa | 21:57

O ministro do Ambiente estimou esta segunda-feira que o investimento para recuperar as 32 habitações afetadas pelo incêndio de Monchique, no Algarve, não ultrapassará os dois milhões de euros, financiamento que será assegurado pelo programa Porta de Entrada.

"Da experiência que temos, nomeadamente dos levantamentos que foram feitos em situações comparáveis que aconteceram o ano passado, representará uma capacidade de investimento que não ultrapassará os 2 milhões de euros para recuperar as 32 habitações, 12 das quais perdas totais", disse João Pedro Matos Fernandes aos jornalistas no final de uma reunião na Câmara de Monchique, no distrito de Faro.

De acordo com o governante, "inicia-se agora toda a aplicação de um programa que não existia no ano passado, que é o programa Porta de Entrada, ficando concluído todo o levantamento físico até à próxima quarta-feira".