Risco máximo de incêndio nas regiões Norte, Centro, Alentejo e Algarve

Por Lusa | 18:05

A Proteção Civil alertou esta sexta-feira para o risco de incêndio florestal "muito elevado a máximo" nas regiões do interior Norte e Centro, Alentejo e Algarve devido à previsão de tempo quente e seco.

O risco de incêndio é "moderado a elevado" no restante território continental, refere a Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC) num aviso à população.

A ANPC justifica o aviso com o "tempo quente e seco favorável à eventual ocorrência e propagação de incêndios rurais", com a previsão de temperaturas acima dos 30ºC e humidade entre 10% e 20% (regiões do interior Centro e Sul).



Segundo a Proteção Civil, a temperatura máxima vai oscilar entre 34 e 38 graus a sul do sistema montanhoso Montejunto-Estrela e entre os 30 e os 34 graus no restante território do continente.



No sábado prevê-se mesmo um aumento em todo o território até aos 40 graus, diminuindo gradualmente ao longo dos dias.