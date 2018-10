Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndios suspeitos aterrorizam freguesia em Tavira

Nos últimos meses já houve quase 10 fogos, na sua maioria ao sábado à tarde.

Por Tiago Griff | 08:21

A freguesia de Santa Catarina da Fonte do Bispo, em Tavira, tem sido assolada por incêndios rurais nos últimos três meses. Já aconteceram quase 10 fogos e a maioria tem sido ao sábado à tarde.



Algumas vezes surgem vários fogos, em pouco espaço de tempo e em locais próximos, o que leva à suspeita sobre a origem. A Polícia Judiciária já esteve no local a recolher indícios e está a investigar o caso.



"Tem sido muito perigoso e as pessoas da freguesia já andam com receio que possa haver algum incêndio que tome grandes proporções", assume ao CM Carlos Sousa, presidente da Junta de Freguesia de Santa Catarina da Fonte do Bispo, revelando a preocupação com os muitos incêndios nos últimos meses: "Se não fosse a grande eficácia dos bombeiros e do helicóptero não sei o que seria, porque até agora têm conseguido controlar os fogos rapidamente".



Por os incêndios acontecerem quase sempre no mesmo dia e, muitas vezes, vários, ao mesmo tempo, à mesma hora e na mesma zona, o autarca admite que tenham origem criminosa. "É tudo muito suspeito, mas para já não há nada concreto. A Polícia Judiciária está a investigar. Espero que o culpado seja descoberto rapidamente", refere Carlos Sousa.



PORMENORES

Sempre no mesmo dia

Os últimos incêndios aconteceram todos ao sábado. No dia 22 de setembro houve um na zona de Alcaria e no dia 29 houve dois fogos num local próximo.



Casas em perigo

Apesar da maioria dos fogos ter atingido apenas zonas de mato, o de dia 22 esteve perto de duas habitações. Valeu a pronta intervenção dos bombeiros.



Cercas de água

A construção de várias cercas de água, por parte da junta de freguesia, na preparação do verão tem ajudado nos reabastecimentos do helicóptero.