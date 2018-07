Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndios suspeitos em Faro durante a madrugada

Ardeu um automóvel avaliado em mais de 20 mil euros e doverso mobiliário urbano.

Por Tiago Griff | 08:47

A Polícia Judiciária está a investigar uma série de fogos suspeitos, que ocorreram no final da madrugada deste domingo, em vários locais na cidade de Faro. Além de um carro, avaliado em vários milhares de euros, foi danificado mobiliário urbano, como caixotes do lixo, e até uma paragem de autocarros. Neste caso, a chamas chegaram a alastrar a uma zona rural.



Foi um início de domingo atarefado tanto para o Corpo de Bombeiros Sapadores de Faro como para a PSP local. Os primeiros alertas para incêndios na cidade começaram a chegar pelas 07h00. Na avenida Cidade de Hayward, precisamente onde se situa o quartel dos sapadores, ardeu um veículo de alta cilindrada, de marca BMW, avaliado em cerca de 21 mil euros. Nessa artéria houve ainda um foco de chamas num caixote de lixo.



Pouco tempo depois registaram-se novos alertas na zona de Rio Seco, na saída de Faro para Olhão, onde arderam algumas caixas de correio, colocadas na via pública, e uma paragem de autocarros foi também danificada pelas chamas, que alastraram a uma zona de canavial, originando um pequeno incêndio rural. A resposta a todas as ocorrências foi feita pelos sapadores de Faro e a investigação inicial esteve a cargo da PSP, que confirmou ao CM as diversas situações. Não se registaram quaisquer feridos.



Entretanto, devido às suspeitas de fogo posto, os casos passaram para a Diretoria do Sul da Polícia Judiciária.