União Europeia aceita petição a pedir esclarecimentos sobre apoios a lesados dos incêndios de 2017

A União Europeia aceitou a petição do Movimento Associativo de Apoio às Vítimas dos Incêndios de Midões (MAAVIM), que solicita informações sobre a aplicação dos fundos comunitários concedidos a Portugal para os lesados dos incêndios de 2017.

A Comissão das Petições da União Europeia (UE), "depois de analisar a petição" do MAAVIM, subscrita por Nuno Pereira, "decidiu que as questões que ela suscita são admissíveis nos termos do Parlamento Europeu, uma vez que o assunto respeita às atividades da UE", informa aquela comissão, numa nota remetida ao peticionário e esta sexta-feira enviada, pelo movimento, à agência Lusa.

O MAAVIM pediu à UE, em 23 de maio, mais informações sobre a aplicação dos fundos comunitários concedidos a Portugal para os lesados dos incêndios de 2017, alegando que as explicações da Direção-Geral de Política Regional e Urbana Europeia dadas ao movimento, na sequência de um pedido de "esclarecimento da aplicação dos fundos europeus" concedidos pela Comunidade Europeia para apoiar as vítimas" daqueles incêndios (em junho e outubro de 2017) em Portugal, não eram "suficientes".