160 militares ajudam no combate às chamas em Monchique

Do total de militares destacados, 136 são do Exército, 19 da Marinha e cinco da Força Aérea.

Por Lusa | 13:52

O incêndio que lavra na serra de Monchique está a ser combatido com a ajuda de 160 militares e seis máquinas de rasto do Exército e da Força Aérea, anunciou esta segunda-feira o gabinete do Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA).

"Encontram-se atualmente mobilizados 160 militares para apoiar a Autoridade Nacional de Proteção Civil [ANPC] no combate ao incêndio de Monchique", refere o EMGFA num comunicado enviado às redações ao início da tarde.

Do total de militares destacados, 136 são do Exército, 19 da Marinha e cinco da Força Aérea.