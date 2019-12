Incidente com passageiro pára Linha Azul do Metro de Lisboa

A circulação na Linha Azul do Metropolitano de Lisboa encontra-se interrompida desde as 19h37 desta sexta-feira devido a um incidente com um passageiro.



De acordo com informação disponível no sítio da Internet do Metropolitano de Lisboa, a circulação encontra-se interrompida "devido a causa alheia", não sendo possível prever duração da interrupção, "que poderá ser prolongada".

Ver comentários