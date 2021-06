Um avião C295 da Força Aérea Portuguesa aterrou de emergência, ao início da tarde desta quinta-feira, sem trem, no aeroporto de Porto Santo, no arquipélago da Madeira.Fonte da Força Aérea confirmou aoque não houve vítimas e que o incidente está já a ser investigado.A aeronave tinha saído do Funchal e teve de pousar sem trem de aterragem no Porto Santo.Após ter sido declarada emergência, foram enviadas para o local equipas dos bomebeiros, que no entanto não terão tido intervenção.