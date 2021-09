O Tribunal da Relação do Porto dá como provado que a Federação Académica do Porto (FAP) tinha obrigação de proteger Marlon Correia [jovem de 24 anos assassinado a tiro durante um assalto ao Queimódromo, na madrugada de 4 de maio de 2013] e que os meios de segurança que implementou no recinto mostraram-se insuficientes.