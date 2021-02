A PSP intercetou, na madrugada de sábado, um homem de 32 anos por conduzir um autocarro, em Carcavelos, Cascais, de forma perigosa e sob o efeito de álcool.

As autoridades identificaram dois homens dentro do autocarro que circulava na rotunda da Quinta do Barão, em Carcavelos, que consideraram que correspondiam "um perigo para os demais utentes da via".

O suspeito, condutor do autocarro que as autoridades suspeitaram estar sob o efeito de álcool, foi transportado para o hospital de Cascais para ser submetido a colheita biológica de sangue para verificação da Taxa de Álcool no Sangue, onde ficou em observações e tratamento.

O caso foi remetido para o tribunal.