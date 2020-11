Um grupo de pessoas foi alvo de tentativa de carjacking, no passado dia 13 de novembro, na A1, em Vila Nova de Gaia. A perseguição só terminou quando o carro que estava a ser perguido entrou em contramão numa das entradas da autoestrada.O momento foi capturado por imagens de uma câmara colocada no carro das vítimas. No vídeo é possível verificar que a perseguição é feita por um carro que aponta uma arma de fogo para o carro onde seguia o grupo de amigos.