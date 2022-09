INEM abre inquérito e afirma que sugestão a utente para chamar táxi "não corresponde à verdade"

Após oter dado conhecimento do caso de um homem, de 58 anos, que acabou por morrer alegadamente por falha no socorro, o INEM refutou as acusações.Em comunicado, esclarece que "recebeu uma chamada no passado dia 28 de setembro, às 15h20 e que após a triagem, a contactante (que não era o utente) recusou a transferência da chamada para o SNS24 e informou que iria chamar um táxi".O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) afirma ainda que "não corresponde à verdade que o CODU tenha sugerido que o utente 'apanhasse um táxi'".O INEM abriu um inquérito para apurar as circunstâncias em que decorreu a assistência médica ao utente.A vítima, que sofria de doença pulmonar grave, tinha estado internada dois dias antes, tendo sido devidamente medicada.Uma enfermeira, numa viatura cinzenta do SNS, foi ao local ainda antes da chegada do INEM e dos bombeiros.Os Bombeiros de Leça do Balio foram acionados para a ocorrência às 15h46 e chegaram ao local às 15h52, apurou o CM.Após as 16h00, foi acionada a autoridade. Os agentes da PSP chegaram ao local às 16h10.Miriam Sousa disse ao CM que se trata "claramente de negligência no socorro". Revoltada, não compreende a resposta dada pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes do INEM. O caso foi comunicado ao Ministério Público de Matosinhos.Joaquim Ribeiro estava acompanhado pelo seu cão quando tudo aconteceu, na tarde de quarta-feira. Já com os agentes da PSP no local, Jacaré, como era chamado o animal de companhia, foi entregue a um conhecido da vítima mortal.