INEM aciona planos de contingência após falhas na comunicação

Os Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) registaram dificuldades nas comunicações, que obrigaram ao acionamento dos planos de contingência, adiantou hoje à Lusa fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

"Houve um problema com os CODU que está a ser solucionado neste momento, mas estão em curso os planos de contingência", referiu a mesma fonte, que remeteu para um comunicado mais esclarecimentos sobre esta situação.

A fonte do INEM disse que os vários CODU do país "estão operacionais, se bem com algumas dificuldades", e o socorro às populações está assegurado.