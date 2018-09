INEM agradece aos condutores que permitiram passagem de ambulância

Vídeo do momento foi partilhado várias vezes nas redes sociais.

O Instituto Nacional de Emergência Médica partilhou o vídeo do momento em que os condutores que estavam esta sexta-feira, na Avenida Duarte Pacheco, deram passagem a uma ambulância e deixou uma mensagem de agradecimento.

"Obrigada aos condutores que permitiram a passagem rápida das equipas de emergência. Numa faixa de alta velocidade sem berma, com tráfego muito intenso ou parado e perante a aproximação de um veículo de emergência, quem está à esquerda encosta à esquerda, quem está à direita encosta à direita.

Uma colisão entre um carro e uma mota, esta sexta-feira, no Viaduto Duarte Pacheco, em Lisboa, levou ao corte da estrada e a longas filas de trânsito. Quando há um acidente em estradas de grande movimento são muitas as dificuldades dos veículos de emergência para conseguir chegar ao local do acidente.