INEM de Faro transportou 68 crianças doentes em 2019

A ambulância de Transporte Inter-Hospitalar Pediátrico (TIP) do INEM, com base na unidade de Faro do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA), realizou 68 transportes de crianças doentes durante o ano de 2019.Este número teria aumentado para 70 caso a viatura não tivesse estado inoperacional durante 24 horas na Passagem de Ano, por falta de médicos. Questionado pelo, o INEM explicou que a "responsabilidade da organização e gestão das escalas das equipas médicas que operacionalizam as ambulâncias TIP são da exclusiva competência das unidades hospitalares em que as mesmas se encontram integradas, neste caso em concreto, do CHUA".Nesse período, foi necessário transferir duas crianças. Na manhã do dia 31 de dezembro, a alternativa foi acionar a ambulância TIP de Lisboa, "que se deslocou a Faro para realizar o transporte". Horas depois, foi solicitado o transporte de uma criança com problemas cardíacos. Foi equacionado o transporte de helicóptero, mas o INEM diz que "não existiam condições meteorológicas para a sua realização".Foi acionada uma ambulância do INEM que, "em conjunto com uma equipa disponibilizada pelo CHUA, realizou o transporte da criança para Lisboa".