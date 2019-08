INEM paga 500 mil euros por mortes em queda de helicóptero

Já foram pagas aos familiares da enfermeira Daniela Silva e do médico Luís Vega as indemnizações previstas no seguro de acidentes pessoais, no valor de 500 mil euros, em maio e julho", assegurou o INEM aoA equipa médica morreu na queda do helicóptero sediado em Macedo de Cavaleiros, a 15 de dezembro do ano passado, na serra de Santa Justa, Valongo. Os familiares do piloto João Lima e do copiloto Luís Rosindo, que perderam igualmente a vida no acidente, ainda aguardam pelas indemnizações, que serão atribuídas pelos seguros da empresa Babcock MCS, responsável pelos meios aéreos.Além do seguro de acidentes pessoais do INEM, "existem outras duas apólices, que foram acionadas imediatamente após o acidente: um seguro de acidentes pessoais e um seguro de aviação, ambos responsabilidade da Babcock que presta serviços de locação de meios aéreos e serviços de operação, gestão da aeronavegabilidade e manutenção para o Serviço de Helicópteros de Emergência Médica", explica o INEM.Ao que oconseguiu apurar, diferendos familiares sobre a definição de herdeiros estarão a adiar a atribuição destas indemnizações - o que pode levar a seguradora a fazer um depósito judicial, esperando que a Justiça indique, depois, a quem será entregue a verba. O facto de não existir ainda um relatório final da investigação ao acidente fatal também atrasa a resolução.O héli terá embatido numa antena de rádio e despenhou-se numa zona de difícil acesso.