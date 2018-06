Fogo começou no quadro elétrico.

Por Patrícia Lima Leitão | 14:45

O Jardim de Infância Padre António Rodrigues Pimentel, Guilhufe, Penafiel, foi evacuado, à hora de almoço de hoje, devido a um incêndio no quadro elétrico.

O alerta foi dados aos bombeiros cerca das 13h00. O fogo ficou confinado ao quadro elétrico, situado na entrada do edifício, apesar do fumo ter danificado as paredes e o tecto daquela divisão.

Um piquete da EDP foi ao local.