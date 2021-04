A mulher ficou infetada com HIV durante os nove anos em que manteve uma relação com o arguido - que sempre que ingeria bebidas alcoólicas a agredia com bofetadas e à cabeçada. Também a chegou a morder, a atacar com um cinto e a apertar-lhe o pescoço. O Ministério Público acusou o agressor, de 44 anos, de violência doméstica, violação agravada, ofensas à integridade física grave e propagaç...