Infetado com coronavírus foge de casa com mãe idosa

Tem 43 anos, é trabalhador da construção civil e regressou de França em meados de março. Foi diagnosticado com Covid-19, no Hospital de S. João, no Porto, depois de ter começado a manifestar os primeiros sintomas na casa onde vivia, em Fafe. Agora está em fuga com a mãe - que pertence ao grupo de risco por ter mais de 70 anos - mas ninguém sabe onde se encontram. PSP e GNR já montaram uma verdadeira caça ao homem....