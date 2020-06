Infetado com Covid-19 morde PSP no Cacém

Um homem de 38 anos, infetado com a doença Covid-19, mordeu nas costas um agente da PSP do Cacém, Sintra, quando este procurava verificar se o agressor tinha carta de condução. Por causa deste ataque, 14 polícias da esquadra tiveram de ser testados à infeção.A denúncia foi feita ontem, nas redes sociais, pelo Sindicato Unificado da PSP. Os factos remontam a 5 de junho. O agressor foi mandado parar por suspeitas de conduzir sem carta. Mal saiu da viatura, mordeu um polícia nas costas, e esmurrou outro agente. Foram necessários reforços para o manietar e conduzir à esquadra.Por estar com sintomas de Covid-19, o homem foi conduzido ao Hospital Amadora-Sintra. Realizou o teste, que se veio a revelar positivo. Por isso, além dos dois polícias feridos na ocorrência, os outros 12 que com ele tiveram contacto foram forçados a realizar o teste ao novo coronavírus. Deram todos negativo.O agressor ainda se mantém internado, por ter sofrido um Acidente Vascular Cerebral no hospital.