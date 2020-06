Infiltrado trama português que apanhou 20 anos por homicídio

A ação de um agente da PJ infiltrado pela Justiça suíça dentro de uma prisão da zona de Genebra, que sacou uma confissão de homicídio e ocultação de cadáver a um português de 54 anos, levou o tribunal federal da Suíça a manter a condenação a 20 anos aplicada ao emigrante.O crime remonta a 2015. O português foi condenado, no ano passado, a 20 anos de prisão por ter estrangulado uma vizinha, escondendo depois o cadáver numa zona de mato.O móbil do homicídio terá sido o acesso aos bens materiais da vítima. Mesmo depois de preso o português negou sempre os crimes. E só com recurso a um agente infiltrado é que foi possível à Justiça sacar-lhe a confissão. O arguido recorreu, invocando ilegalidade processual por parte do Ministério Público, mas vai cumprir a pena.