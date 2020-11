Informático da Federacao Portuguesa de Futebol e ex-advogado da PLMJ ouvidos no julgamento de Rui Pinto sobre ataques

São ouvidos está quinta-feira, no âmbito do julgamento do processo Football Leaks, onde Rui Pinto está acusado de 90 crimes, incluindo tentativa de extorsão, sabotagem informática, violação de correspondência, acesso ilegítimo e acesso indevido, o informático da Federação Portuguesa de Futebol, Hugo Freitas, e um ex-advogado da PLMJ, Pedro Melo.



Hugo Freitas já havia prestado testemunha numa sessão anterior e continuará a ser ouvido sobre os acessos e ataques, que o Ministério Público imputa a Rui Pinto, alegadamente com o objetivo de roubar documentos sobre o mundo do futebol, que viriam a ser encontrados nos discos apreendidos ao hacker, quando foi detido em Budapeste, na Hungria.

Ver comentários