Infração à Covid-19 dá 28 coimas por dia

A entrada em vigor do decreto-lei governamental que permite a PSP e GNR de autuar os infratores às regras de contenção da doença Covid-19 levou à emissão de 825 coimas, entre 27 de junho e 26 de julho. A maioria (389) foi devido ao consumo de álcool na via pública. Recorde-se que, como ficou estipulado, as multas variam entre 100 e 500 euros para cidadãos e mil e 5 mil euros para empresas.