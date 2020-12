Infraestruturas de Portugal sem previsão para restabelecer Linha do Norte após descarrilamento

A circulação dos comboios está condicionada na Linha do Norte, entre Oiã e Oliveira do Bairro, devido a um descarrilamento que ocorreu na tarde desta terça-feira, avança as Infraestruturas de Portugal em comunicado enviado às redações. A empresa informa que não é "possível adiantar uma previsão para a reposição das normais condições de circulação neste troço".

O trânsito está a ser efetuado "em ambos os sentidos através de uma única via. Este incidente causou apenas danos materiais", pode ler-se no comunicado das Infraestruturas de Portugal.





"As equipas de manutenção da IP encontram-se já no local para dar início aos trabalhos de carrilamento e de avaliação dos danos na via", acrescenta.