Ingestão de drogas causou morte de sem abrigo português encontrado no metro de Londres

Por Lusa | 12.07.18

O português sem abrigo encontrado inanimado numa estação de metro em Londres em fevereiro morreu na sequência da ingestão de drogas, determinou esta quinta-feira um tribunal britânico.

Análises ao sangue de Marcos Gourgel, de 35 anos, encontraram sinais de marijuana sintética, conhecida por "spice", droga que se sabe causar fortes arritmias cardíacas e hemorragias, informou esta quinta-feira a responsável pelo inquérito ao óbito, Shirley Radcliffe.

O inquérito judicial decorreu no Tribunal do Coroner de Westminster e é um procedimento a que são sujeitas todas as mortes súbitas e sem causa natural e é conduzido por um magistrado, que tem em conta uma investigação prévia feita pela polícia.