Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Inglês passa as manhãs a apanhar lixo na EN125

Ian West diz que o incomoda ver as bermas da via sujas e passa mais de três horas a limpá-las.

Por Tiago Griff | 08:25

Há cinco semanas que a presença de Ian West, um militar reformado de 63 anos, tem sido constantemente notada por quem passa na EN125 no concelho de Tavira.



Durante três horas matinais, apanha todo o lixo que encontra nas bermas, o que já deu para encher 137 sacos.



"Faço isto todos os dias, desde as 06h00 até às 09h00 ou um bocado mais tarde. O trânsito está mais calmo a essa hora e é mais seguro. Apanho garrafas de plástico, papel, latas... Uma mistura de tudo", explicou, ao CM, o inglês, de Nottingham, que reside na Conceição de Tavira há cinco anos.



Ian West referiu que decidiu começar a apanhar o lixo por não gostar de ver as bermas sujas e por acreditar que é um dever cívico. Mas também quer manter-se em forma para uma caminhada de caridade que tem planeada, na sua terra natal, para apoiar uma organização que treina cães para invisuais.



"Entre outubro deste ano e agosto de 2019 vou percorrer a costa do Reino Unido e desta maneira mantenho as pernas flexíveis porque a idade já não perdoa", assume.



O inglês não critica os serviços locais devido à sujidade na EN125 e garante que a poluição nas estradas não é um problema exclusivo de Portugal. "Infelizmente há estradas sujas em todo o lado. Estou a pagar um pouco de volta à sociedade por morar aqui. [Os serviços locais] tentam fazer tudo com pouco tempo e dinheiro e se eu puder ajudar... Faço isto para os aliviar de algum trabalho".



Mesmo com o calor a apertar, com o intensificar do verão, Ian promete que não vai parar de apanhar lixo para deixar limpo o local a que chama de casa.