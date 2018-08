Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Inglês que caiu à água em Ourique continua desaparecido

Richard deixou de ser visto após se ter virado a boia em que seguia puxado por um barco.

Por A.L. | 01:30

O inglês de 29 anos que segunda-feira à tarde caiu à água na barragem Santa Clara, Ourique, continuava esta terça-feira desaparecido e as buscas deverão prosseguir hoje.



Richard Chapelow deixou de ser visto após se ter virado a boia em que seguia puxado por um barco.



O incidente aconteceu na herdade de Albricoque, propriedade do milionário inglês Jon Hunt, ligado ao ramo do imobiliário.



O homem desaparecido é amigo do filho do dono da herdade e estava com outros amigos a gozar um período de férias.



Vários bombeiros, mergulhadores e efetivos da GNR participam nas operações.