Início do julgamento da mulher acusada de matar marido em Torres Vedras

Primeira sessão está marcada para as 14h30 desta quarta-feira, no Tribunal de Loures.

Por Lusa | 07:43

O Tribunal de Loures começa esta quarta-feira o julgamento de uma mulher acusada de matar o marido com várias facadas, em fevereiro deste ano, em Torres Vedras.



O início da primeira sessão está marcado para as 14h30.



A arguida encontra-se em prisão preventiva e está acusada de homicídio qualificado.



A mulher, de 47 anos, terá esfaqueado o marido, de 84 anos, a 13 de fevereiro deste ano, dia de Carnaval.



"No decurso de uma discussão entre o casal, na casa onde viviam, a mulher, de 47 anos, veio a agredir o marido, de 83, com várias facadas no corpo, que lhe vieram a causar a morte", indicou, na ocasião, a Polícia Judiciária.



O alerta foi dado pelas 19h00 de 13 de fevereiro às autoridades que, chegadas ao local, vieram a encontrar o homem morto, tendo o óbito sido confirmado no local pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Torres Vedras.



A mulher era conhecida das autoridades por anteriores agressões ao marido e à polícia e, dias antes do crime, já tinha sido detida durante o Carnaval de Torres Vedras, por outro crime.