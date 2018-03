Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Inquérito a empresário perto do fim

Carlos Pinto está em prisão preventiva há quase dois anos em Vigo.

Por M.C. | 08:37

O inquérito judicial a Carlos Pinto, o empresário português de 58 anos que está em prisão preventiva há quase dois anos em Vigo, Espanha, por ter tentado matar a mulher com golpes de marreta na cabeça, está perto do fim.



O processo irá, depois, seguir para julgamento. A agressão ocorreu a 2 de maio de 2016. Preso no próprio dia, o empresário esteve internado sob detenção várias semanas, passando depois para uma prisão.



O inquérito prosseguiu, tutelado por um juizado de violência doméstica de Vigo. Têm ocorrido várias diligências, em Portugal e Espanha, o que tem atrasado a acusação.



A mesma, no entanto, deverá ser divulgada em breve, bem como a marcação do julgamento.