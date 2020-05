Inquérito a polícias por agressões a jovens em lar de Coimbra

O Ministério Público (MP) abriu um inquérito à atuação de dois agentes da PSP, por agressões a um jovem de 16 anos, num lar em São Martinho do Bispo, Coimbra.

As imagens das agressões foram amplamente divulgadas nas redes sociais, tendo gerado uma onda de críticas à atuação dos agentes. A PSP já abriu um processo interno e comunicou o caso ao MP. Os responsáveis do lar expressaram no Facebook indignação.