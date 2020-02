Inquérito ao incêndio de Monchique em 2018 constitui dois arguidos

A Procuradoria-Geral da República (PGR) revelou esta terça-feira que foram constituídos, até ao momento, dois arguidos no âmbito do inquérito ao incêndio em Monchique, no Algarve, em 2018, e que a investigação ainda decorre.

A EDP Distribuição anunciou na segunda-feira que foi constituída arguida no âmbito deste processo, bem como um seu colaborador.

Questionada pela Lusa sobre a existência de outros arguidos, a PGR respondeu: "Confirma-se que, no âmbito do inquérito, foram constituídos dois arguidos, prosseguindo as investigações".