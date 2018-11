Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Inquérito identificou cerca de 4400 pessoas sem teto ou sem casa em Portugal continental

Cerca de 45% do total das pessoas sem teto foram identificadas na Área Metropolitana de Lisboa.

Por Lusa | 19:07

No território de Portugal continental há cerca de 4.400 pessoas sem teto ou sem casa, segundo um inquérito realizado entre fevereiro e maio no quadro da Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo.



Segundo um resumo dos resultados deste inquérito, esta sexta-feira divulgado, "no período de referência, existiam 3396 pessoas sem teto ou sem casa", das quais "1443 pessoas sem teto, isto é, a viver na rua, em espaços públicos, abrigos de emergência ou locais precários", e "1953 pessoas sem casa", isto é, "a viver em equipamento onde a pernoita é limitada".



De acordo com o mesmo documento "cerca de 45% do total das pessoas sem teto foram identificadas na Área Metropolitana de Lisboa (AML), com 644 pessoas".



Estes dados foram divulgados no final de uma reunião do Grupo Implementação, Monitorização e Avaliação da Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas Sem-Abrigo (GIMAE), com a presença das secretárias de Estado da Segurança Social, Cláudia Joaquim, e da Saúde, Raquel Duarte, em que também participou o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.



No documento distribuído à comunicação social é referido que participaram neste inquérito, previsto no Plano de Ação 2017-2018 da Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo 2017-2023, "todos os 278 concelhos do continente" e que "não foi obtida resposta de três municípios".