Inquérito não apura quem matou mulher durante perseguição da PSP

O Ministério Público arquivou a investigação por homicídio contra os seis agentes da PSP de Loures que, em novembro de 2017, dispararam mais de 40 tiros sobre um carro em fuga junto à Segunda Circular, em Lisboa, o que veio a causar a morte de Ivanice Carvalho, por não ter sido possível imputar a autoria do disparo, ou disparos, fatais.Ao invés, o procurador deduziu acusação contra o namorado da brasileira que veio a falecer. O homem - que guiava o carro com Ivanice ao lado - foi pronunciado por homicídio negligente, condução sem carta, ofensas corporais, danos e resistência e coação sobre funcionário. De acordo com o inquérito, o arguido forçou o automóvel que conduzia em direção aos meios que a PSP tinha dispostos, naquela madrugada, na zona da Encarnação, em Lisboa.Desrespeitando os avisos de paragem, viria a ser alvo de uma chuva de disparos dos polícias. Segundo o procurador, ficou assim provada a legítima defesa dos agentes policiais, que agora foram libertos da ação judicial.