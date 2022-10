A Polícia Judiciária (PJ) dos Açores tem até 19 de março de 2023 (exatamente 6 meses após a prisão preventiva ter sido decretada) para terminar o relatório de investigação aos homicídios de Mário Coucelos e de Mário Sobral, de 65 e 74 anos, assassinados pelo alemão Tomislav Jozic na ilha do Pico, no mês passado.





O arguido, de 60 anos, transferido da prisão da Horta para a de Angra do Heroísmo, continua sem colaborar com a investigação. Ainda não revelou onde se livrou dos corpos depois de, acredita a PJ, os ter morto com disparos de arma de fogo - foram recuperados invólucros junto à casa do alemão, onde as duas vítimas terão ido fazer a prospeção de um terreno -, incendiando os corpos.