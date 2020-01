Inquilino com ordem de despejo incendeia moradia em Braga. PJ investiga

Um inquilino, com ordem de despejo, incendiou a moradia que habitava durante a madrugada desta quinta-feira, em Esporões, Braga.As autoridades acreditam que o homem, que vivia no segundo andar desta moradia, terá sido o autor do fogo posto. A zona em que começou o fogo ficou totalmente destruída.Dentro da casa, no rés-do-chão da habitação, estavam pessoas a dormir, entre elas crianças que não sofreram qualquer ferimento. No local estiveram os Bombeiros Sapadores, assim como a PROCIV e a Polícia Judiciária.O alerta ocorreu cerca das 06h00. Osabe que, ainda esta quinta-feira, outros inquilinos iam entrar ainda hoje.