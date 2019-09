Inquilinos escravizam homem cego durante três anos em Cascais

Um homem de 58 anos, cego de um olho e quase cego do outro, foi escravizado por um casal de inquilinos dentro da própria casa, em São Domingos de Rana, Cascais, durante quase três anos.O homem conseguiu escapar e procurou ajuda no hospital de Cascais, onde chegou repleto de hematomas. Os autores do crime já foram presos pela GNR.O homem de 58 anos chegou ao hospital na quinta-feira, segundo fonte da GNR disse ao, bastante debilitado.Entrou sozinho nas urgências e, na triagem, foi possível constatar que exibia ferimentos, alguns de gravidade aparente, em quase todo o corpo. A equipa médica que o socorreu chamou uma assistente social, a quem o homem relatou o verdadeiro terror por que estava a passar.Além de denunciar o casal de inquilinos, ele de 42 anos e ela de 29, por ocupação ilegal da sua casa nos últimos três anos, relatou várias situações de agressão de que diz ter sido alvo às mãos dos suspeitos. Adiantou ter sido ameaçado com uma arma branca e com martelos.De imediato foi comunicado o caso ao Ministério Público de Cascais, que delegou no subdestacamento da GNR de Alcabideche a realização esta sexta-feira, 24 horas após a denúncia, de uma busca à casa ocupada pelo casal.Interrogados no tribunal de Cascais, o homem e a mulher foram sujeitos à medida de coação mais gravosa: ficam ambos em prisão preventiva.A vítima das agressões, já teve alta médica do hospital de Cascais, tendo regressado à mesma casa.