Insegurança nas zonas de bares preocupa polícia de Viseu

O centro histórico e a zona de Jugueiros são as que mais preocupam a polícia de Viseu. E isto porque os dois locais são os que concentram mais bares e pessoas, sobretudo durante a noite.Os maiores problemas estão relacionados com vandalismo e episódios de agressões e assaltos. Comerciantes e moradores pedem mais policiamento nas ruas e a autarquia insiste na introdução do sistema de videovigilância no centro histórico.