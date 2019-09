Insólita 'colisão' entre três cavalos faz quatro feridos em Braga

Uma insólita colisão entre três cavalos, esta segunda-feira à tarde, no Bom Jesus, em Braga, obrigou ao internamento de duas turistas e de dois tratadores de animais.As duas turistas, de 23 e 49 anos, sofreram ferimentos graves, na sequência de quedas aparatosas.O improvável aconteceu cerca das 15h45, junto à entrada do parque do Bom Jesus, com cavalos de passeio.As duas turistas seguiam montadas nos animais, acompanhados pelos respetivos tratadores, quando surgiu um outro cavalo de frente, com uma charrete atrelada, mas sem qualquer passageiro. O animal soltou-se do reboque, assustou-se, chocando de frente contra os outros dois cavalos.As turistas caíram desamparadas, sofrendo diversas lesões. Os tratadores também sofreram ferimentos. Uma das vítimas foi levada de carro, por um particular, ao Hospital de Braga, enquanto os restantes foram assistidos no local.O aluguer de cavalos de passeio no Bom Jesus, em Braga, é uma prática antiga e bastante concorrida, em especial no verão. Até à data nunca tinha havido um acidente deste género.