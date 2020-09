Militar da GNR apanha jovens de 16 e 18 anos a assaltar o seu carro em Ponte de Sor

A GNR de Ponte de Sor deteve esta terça-feira dois jovens, de 16 e 18 anos, que se encontravam a tentar assaltar um veículo de um militar da Guarda Nacional Republicana.



De acordo com um comunicado das autoridades, "os indivíduos foram surpreendidos pelo proprietário do veículo, que é militar da Guarda Nacional Republicana, quando já se encontravam no seu interior".





Os suspeitos acabaram por ser intercetados. Foi ainda recuperado o veículo e uma carteira com documentos.

Os detidos vão ser presentes a tribunal.