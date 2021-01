Inspetor da PJ alvejado no braço em armadilha

O homem, de 55 anos, começava esta segunda-feira-feira a ser julgado por violência doméstica contra a companheira e deixou a família mais próxima alarmada por não responder aos seus contactos.Os familiares decidiram este domingo pedir à GNR que fosse à casa do suspeito, numa pequena localidade da Covilhã. Os militares abriram a porta e depararam-se com o homem “quase moribundo, a esvair-se em sangue”. Tinha uma faca de cozinha cravada no peito. Além de mobilizarem o socorro, os guardas alertaram a PJ da Guarda.Foi levado para o Centro Hospitalar da Cova da Beira e “encontra-se bem e livre de perigo”. O suspeito está na mesma unidade, em estado grave. A PJ acredita que a armadilha se destinava à mulher do suspeito, que depois se tentou suicidar.