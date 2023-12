Inspetor da PJ detido pela GNR por recusar fazer teste do álcool

A GNR da Guarda deteve um inspetor da Polícia Judiciária (PJ) no âmbito de uma operação de fiscalização de trânsito no concelho de Almeida. Depois de abordado pelos militares que efetuavam o controlo de tráfego perto de Vilar Formoso ao início da noite de quinta-feira, o inspetor ter-se-á recusado a realizar o teste do álcool e também não se terá mostrado recetivo a acompanhar a patrulha para fazer o exame de alcoolemia no destacamento. Perante a recusa, os militares terão procedido à detenção do inspetor pelo crime de desobediência. Uma consequência









a que estão sujeitos todos os automobilistas que recusem a solicitação para verificar a taxa de álcool e que pode resultar numa pena de prisão. O agente deverá agora ser alvo de um inquérito interno da PJ.