Informático da PGR e advogados da PLMJ, sociedade ‘alvo’ de Rui Pinto, ouvidos sobre alegados ataques do hacker

Esta quarta-feira tem lugar a 24ª sessão do julgamento de Rui Pinto, no âmbito do processo Football Leaks, no qual o hacker português está acusado de 90 crimes, incluindo tentativa de extorsão, sabotagem informática, violação de correspondência, acesso indevido e acesso ilegítimo.Durante a manhã será ouvido José Cristóvão, informático da PGR.Já durante a parte da tarde vão ser ouvidos vários advogados da sociedade PLMJ, um dos alegados alvos do hacker, que é acusado de invadir os sistemas informáticos desta sociedade de advogados. Serão ouvidos na qualidade de testemunhas Tiago de Almeida, Joana Boaventura Martins, Filipa Cotta Salgado, Maria João Domingos, Catarina Medeiros e Nuno Ribeiro.