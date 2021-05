António Alves, inspetor do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) colocado no aeroporto do Porto, está internado em estado grave, mas estável, no Hospital de São João, após ter sido atropelado por um reboque de automóveis quando praticava desporto.O acidente ocorreu pelas 17h15 de segunda-feira, próximo de Santo Tirso.