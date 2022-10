Um inspetor do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) está a ser investigado pela Polícia Judiciária (PJ) de Lisboa após denúncia de assédio sexual, que remonta a 2018, apresentada por uma imigrante brasileira. O operacional, que na altura foi logo constituído arguido, mantém-se ao serviço, mas não no Aeroporto de Lisboa onde terão ocorrido os factos reportados.









Suspeitando que a mulher estivesse a tentar entrar ilegalmente no espaço Schengen, os inspetores do SEF levaram-na para uma sala de controlo documental do aeroporto. A mulher trazia um visto de turismo.

O alegado assédio terá ocorrido neste espaço - não se trata do Centro de Instalação Temporária do Aeroporto onde, dois anos depois, foi morto o ucraniano Ihor Homeniuk por ação de quatro inspetores do SEF.





Com apoio do namorado, a imigrante apresentou uma queixa contra o inspetor. Este foi constituído arguido e já foi chamado a depor à Polícia Judiciária, mas não está acusado, nem foi alvo de qualquer castigo.